巨石強森好狂！要女兒8歲學會開卡車

巨石強森在網上細數他當老爸的目標！（圖／取自IG）

好萊塢硬漢巨石強森，近來才忙著宣傳《玩命關頭8》，更得和馮迪索上演兄弟情有嫌隙的炒作戲份。但巨石強森疼愛女兒潔思（Jazzy），他當爸爸的要求，竟希望女兒能在8歲時學會開車！

巨石強森日前放上一張和女兒潔思坐在院子的溫馨照，他說著「讓我來告訴你爸爸的目標」，希望5歲時，女兒和別人奮力握著手時，妳就能看著別人的眼睛、8歲時妳就學會如何釣魚和開我的卡車以及做有氧運動、10歲時妳可以告訴別人「做得好，我很滿意，但讓我們看看如何做得更好？」

看似都是巨石強森的目標，但這些對話進行時，他的女兒正指著院子地板上的蟲，讓巨石強森哭笑不得說「嗯！很好的對話過程。」

(中時電子報)