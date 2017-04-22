這2事超弔詭！黃暐瀚：國民黨不敢求真 醒醒好嗎
國民黨昨（21）日公布主席參選人資格審查結果，弔詭的是，明明只有47萬多名有效黨員，6名參選人繳回的連署書卻有72萬份，且黨中央並未公開有效連署份數，資深媒體人黃暐瀚忍不住批評藍營不敢求真，希望他們能夠快醒來。
「這天上掉下來的25萬黨員，是怎麼回事？」黃暐瀚今於《東網》專欄分析，發生這種情形，共有兩種可能，第一是部分連署者為湊熱鬧的非有效黨員，第二是有黨員為了不想得罪人，所以重複連署，但這兩種在查核時若被發現，都屬於無效票。
另外，6名黨魁參選人最後全數跨過連署門檻，這結果在黃暐瀚看來並不意外，奇怪的是，國民黨黨中央竟然沒公佈誰的份數最多，他認為這根本是在走回頭路，有政治上的計算。
黃暐瀚好奇，為什麼對於黨中央此舉，參選人們皆默默接受，難道是因為他們都有「膨風」之嫌，所以不希望數字被公佈出來？他更諷刺道，若公佈有效連署數字會破壞團結，那乾脆選舉當天也別公佈票數，直接宣佈當選者就好，「不肯求真，不敢求真的政黨，豈有希望？國民黨，快醒醒好嗎？」
(中時電子報)
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