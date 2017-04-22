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人若抓狂殺人都有可能！網友整理反年改民眾經典語錄

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／綜合報導
人若抓狂殺人都有可能！網友整理反年改民眾經典語錄
立法院司法委員會19日初審攸關年金改革的各版本公務人員退休撫卹法草案，監督年金改革行動聯盟等包圍立法院；一名抗議民眾隔著拒馬鐵籠看著從其他入口突破防禦進入的立院員工。(郭吉銓攝）

近日有些反年改民眾上節目討論年改意見，除了有名退休老師呼籲年改要有同理心卻又自曝花20萬玩15天，彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固上節目接受專訪時更說出「人若抓狂，殺人都有可能」，引發熱議。有網友便整理軍公教反年改相關語錄，並在網路流傳。

彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固日前上節目接受專訪時，針對日前抗議活動與綠委發生肢體衝突，他表示「人如果抓狂了，不要說是打人了，殺人都有可能」，更表示很多凶殺案都是被刺激才發生的，該話一出立刻引來批評。

退休教師、退休教育人員協會研究員蕭秋華上政論節目討論年改意見，先是批評政府不願傾聽軍公教心聲，又透露下周要去美國參加小孩畢業典禮，順便玩15天，總計要花20萬，引起網友議論。

據ETtoday新聞雲報導，年改爭議持續燃燒，有網友便整理反年改團體所講的語錄。

●彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固：人若抓狂，殺人都有可能！

●退休教育人員協會研究員蕭秋華：下周要去美國參加小孩畢業典禮，順便玩15天，總計要花20萬。

●新北市議員林國春：該不該殺，該殺吧！這個在過去早就砍頭了。

●退休教師：一個月領3萬2，請外勞就要2萬多，是不是都不要吃飯？

●退休教師：以前用愛心、耐心教小孩，若要這樣，乾脆放牛吃草，讓國家倒！

●退休警：再減下來到3、4萬塊，絕對沒有辦法旅遊。

●陳庚金：「士農工商」本來就不一樣嘛！你怎麼樣讓士農工商都是呢，齊頭平等嘛？

●陳庚金：叫現在的軍公教人員，能撈就撈，能混就混，大家來拖垮這個政府，好不好。

●李來希：現在的年輕人，不要認為上一代在花你們的錢

●李來希：政府砍退休老人18%，是直接要他去死嗎？

●李來希：我們從來沒有想到，軍公教會淪落到跟外勞一樣，要坐在火車站裡面過夜。

(中時電子報)

關鍵字：軍公教退休反年改
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