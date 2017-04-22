人若抓狂殺人都有可能！網友整理反年改民眾經典語錄
近日有些反年改民眾上節目討論年改意見，除了有名退休老師呼籲年改要有同理心卻又自曝花20萬玩15天，彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固上節目接受專訪時更說出「人若抓狂，殺人都有可能」，引發熱議。有網友便整理軍公教反年改相關語錄，並在網路流傳。
彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固日前上節目接受專訪時，針對日前抗議活動與綠委發生肢體衝突，他表示「人如果抓狂了，不要說是打人了，殺人都有可能」，更表示很多凶殺案都是被刺激才發生的，該話一出立刻引來批評。
退休教師、退休教育人員協會研究員蕭秋華上政論節目討論年改意見，先是批評政府不願傾聽軍公教心聲，又透露下周要去美國參加小孩畢業典禮，順便玩15天，總計要花20萬，引起網友議論。
據ETtoday新聞雲報導，年改爭議持續燃燒，有網友便整理反年改團體所講的語錄。
●彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固：人若抓狂，殺人都有可能！
●退休教育人員協會研究員蕭秋華：下周要去美國參加小孩畢業典禮，順便玩15天，總計要花20萬。
●新北市議員林國春：該不該殺，該殺吧！這個在過去早就砍頭了。
●退休教師：一個月領3萬2，請外勞就要2萬多，是不是都不要吃飯？
●退休教師：以前用愛心、耐心教小孩，若要這樣，乾脆放牛吃草，讓國家倒！
●退休警：再減下來到3、4萬塊，絕對沒有辦法旅遊。
●陳庚金：「士農工商」本來就不一樣嘛！你怎麼樣讓士農工商都是呢，齊頭平等嘛？
●陳庚金：叫現在的軍公教人員，能撈就撈，能混就混，大家來拖垮這個政府，好不好。
●李來希：現在的年輕人，不要認為上一代在花你們的錢
●李來希：政府砍退休老人18%，是直接要他去死嗎？
●李來希：我們從來沒有想到，軍公教會淪落到跟外勞一樣，要坐在火車站裡面過夜。
(中時電子報)
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