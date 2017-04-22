NBA》甜瓜去塞爾提克？新雙槍即將成形
《紐約郵報》22日爆料，相較於快艇與騎士，當前塞爾提克通過交易協商，換來尼克明星前鋒「甜瓜」安森尼機率正在大幅增加，假如一旦成真，甜瓜將與「小刺客」艾塞亞湯瑪斯組成全新「雙槍」，進攻破壞力相當驚人。
畢竟塞爾提克擁有尼克當前所迫切需要的年輕戰力與選秀權，加上從今年季後賽首輪可以清楚看出，塞爾提克過於依賴艾塞亞湯瑪斯進攻的弱點，如何幫他找來真正幫手刻不容緩，安森尼或許算是一個不錯的選擇。
儘管安森尼擁有交易否決權，卻隨著他與尼克籃球事務總裁「禪師」菲爾傑克生之間日漸交惡，尼克戰績又始終沒有起色，或許離開紐約可以幫他重新開始，更重要的是安森尼最近陷入桃色風暴，跟自己藝人老婆拉拉即將離婚。
安森尼會落到如此地步的原因，還是跟不少球星私生活不檢點有關，他被傳出鬼搞大1名女子的肚子，才讓老婆拉拉徹底爆走，目前兩人都已拿下結婚戒指，更在積極討論離婚事宜，尤其是兩人10歲兒子的監護權。
所以隨著紐約已成安森尼的傷心地，或許真的可以認真考慮放棄交易否決權，換到一個新城市重新出發，塞爾提克其實還算不錯，光看他與艾塞亞湯瑪斯的火槍組合，下季闖進季後賽應該不是難事。
(中時電子報)
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