經典香氛出招！髮香搶攻新客
香氛出奇招，除了經典不敗的香氛品牌，持續發表新香搶市，髮香也成為市場黑馬，Miu Miu、迪奧推出髮香後都大受市場好評，香氛業者私下表示，髮香價格比香水親民，並且延續品牌經典香調，能為品牌帶來3成新客，看好這個市場的還有，近年在台超夯的個性香氛品牌Jo Malone London、Maison Francis Kurkdjian（簡稱MFK）也首度發表髮香，搶攻市場。
MFK髮香噴霧，訴求不含酒精成分，售價低於一般香氛的五折，吸引許多新客詢問，上市首周就狂銷30瓶，品牌公關表示，除了經典香氛，品牌香氛洗衣精也是低調夯賣的品項。推出限量就秒殺的Jo Malone London則發表星玉蘭髮香噴霧，搶攻髮香市場。
香氛市場上，除了髮香令人注目，另外來自珠寶世家的寶格麗香氛，SPLENDIDA系列有如精品設計的包裝，已是香氛迷必收的品項，全新 Splendida 系列，探索香氛歷史上3大經典花香，由鳶尾花、玫瑰、茉莉，打造出明彩馨香女士香水、浪漫玫香女士香水、魅夜茉香女士香水。
Marc Jacobs Fragrance慶祝明星香氛小雛菊淡香水邁入10周年，找來國際超模辛蒂克勞馥女兒凱亞葛柏Kaia Gerber擔任最新代言人，拍攝全新廣告。
(中時)
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