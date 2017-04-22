荔枝上市了！艷荔進入採收期 每公斤300元

胡漢傑的艷荔荔枝盛產，是全台最早上市的荔枝。（黃力勉攝）

「沒錯，荔枝上市了！」太麻里荔枝農民胡漢傑種植的專利荔枝，品種名稱為「艷荔」，目前已經進入採收期，行口開盤價每公斤300元，價格很不錯。胡漢傑說，艷荔的特色就是早生，因此上市價格都不錯，未來將會擴大栽培面積。

已經屬於早生品種的玉荷包，最快也要5月中才能上市，不過由於玉荷包種植面積越來越大，每年盛產時，價格往往會崩盤，因此在豔荔有專利授權後，吸引許多農民嘗試種植，但多數收成的狀況並不好。

胡漢傑表示，艷荔的管理與玉荷包不盡相同，技術也不算成熟，因此有部分農民種植後陸續退場，目前全臺面積僅約20公頃，產量相當少，加上是最早上市的荔枝，因此價格相當不錯，未來也有可能再擴大種植。

由於許多民眾對於豔荔的印象就是酸度較高，胡漢傑說，艷荔的維他命C含量高，但採收後不會後熟，因此今年他將樹上的荔枝放到「在欉紅」，熟透了才採下，今年的甜度明顯增加，甜度可達20度。

由於去年尼伯特肆虐，胡漢傑的荔枝樹同樣受損嚴重，不過他積極的修枝、添加肥料，今年產量不減反增，甚至超過去年1倍。胡漢傑說，今年的艷麗已經第5年，管理技術漸成熟、產量也漸趨穩定，未來產量可以樂觀期待。

(中時)