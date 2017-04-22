荔枝上市了！艷荔進入採收期 每公斤300元
「沒錯，荔枝上市了！」太麻里荔枝農民胡漢傑種植的專利荔枝，品種名稱為「艷荔」，目前已經進入採收期，行口開盤價每公斤300元，價格很不錯。胡漢傑說，艷荔的特色就是早生，因此上市價格都不錯，未來將會擴大栽培面積。
已經屬於早生品種的玉荷包，最快也要5月中才能上市，不過由於玉荷包種植面積越來越大，每年盛產時，價格往往會崩盤，因此在豔荔有專利授權後，吸引許多農民嘗試種植，但多數收成的狀況並不好。
胡漢傑表示，艷荔的管理與玉荷包不盡相同，技術也不算成熟，因此有部分農民種植後陸續退場，目前全臺面積僅約20公頃，產量相當少，加上是最早上市的荔枝，因此價格相當不錯，未來也有可能再擴大種植。
由於許多民眾對於豔荔的印象就是酸度較高，胡漢傑說，艷荔的維他命C含量高，但採收後不會後熟，因此今年他將樹上的荔枝放到「在欉紅」，熟透了才採下，今年的甜度明顯增加，甜度可達20度。
由於去年尼伯特肆虐，胡漢傑的荔枝樹同樣受損嚴重，不過他積極的修枝、添加肥料，今年產量不減反增，甚至超過去年1倍。胡漢傑說，今年的艷麗已經第5年，管理技術漸成熟、產量也漸趨穩定，未來產量可以樂觀期待。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。