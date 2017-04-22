NBA》少隆多有差！塞爾提克客場扳回一城
想要上演老八傳奇的公牛，隨著隆多右手拇指骨折無限期停賽，如今看來充滿變數！塞爾提克22日趁著隆多缺陣，首節就取18分大幅領先，終場104比87狂掃地主公牛，漂亮在客場扳回一城，不過塞爾提克仍處1勝2敗落後劣勢。
少了前兩戰平均可拿11.5分、10助攻、8.5籃板與3.5抄截的隆多，確實帶給公牛相當大的影響，這從頂替隆多先發位置的葛蘭特，此役只拿6分，且沒任何助攻，替補控衛卡特威廉斯也僅2分、3助攻當中，更可看出隆多的重要性。
公牛22日另1個在主場慘敗的原因，在於當家一哥吉米巴特勒回到自家主場，竟然表現低迷，前面10次出手僅中1球，最後投21中4，包含三分球4投0中，拿14分、7籃板，公牛表現較正常的球員是攻下18分的韋德。
既然對手出現這麼大的弱點，塞爾提克當然無須客氣，荷福德攻下全場最高18分，另有8籃板、6助攻、4抄截，艾塞亞湯瑪斯與克勞德各拿16分，布雷德利15分、7籃板及7助攻，塞爾提克總算改善過於依賴湯瑪斯的問題。
不過就算隆多沒法上場，他仍想用不同方式幫助球隊贏球，因為他在比賽過程中，突然坐在板凳席上伸腳，企圖絆倒克勞德，幸好克勞德閃了過去，只是無論如何隆多的「無影腳」，已經引發不少球迷批評與爭論。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。