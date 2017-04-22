NBA》少隆多有差！塞爾提克客場扳回一城

塞爾提克後為艾塞亞湯瑪斯快攻上籃，公牛後衛韋德追趕不上。(美聯社)

想要上演老八傳奇的公牛，隨著隆多右手拇指骨折無限期停賽，如今看來充滿變數！塞爾提克22日趁著隆多缺陣，首節就取18分大幅領先，終場104比87狂掃地主公牛，漂亮在客場扳回一城，不過塞爾提克仍處1勝2敗落後劣勢。

少了前兩戰平均可拿11.5分、10助攻、8.5籃板與3.5抄截的隆多，確實帶給公牛相當大的影響，這從頂替隆多先發位置的葛蘭特，此役只拿6分，且沒任何助攻，替補控衛卡特威廉斯也僅2分、3助攻當中，更可看出隆多的重要性。

公牛22日另1個在主場慘敗的原因，在於當家一哥吉米巴特勒回到自家主場，竟然表現低迷，前面10次出手僅中1球，最後投21中4，包含三分球4投0中，拿14分、7籃板，公牛表現較正常的球員是攻下18分的韋德。

既然對手出現這麼大的弱點，塞爾提克當然無須客氣，荷福德攻下全場最高18分，另有8籃板、6助攻、4抄截，艾塞亞湯瑪斯與克勞德各拿16分，布雷德利15分、7籃板及7助攻，塞爾提克總算改善過於依賴湯瑪斯的問題。

不過就算隆多沒法上場，他仍想用不同方式幫助球隊贏球，因為他在比賽過程中，突然坐在板凳席上伸腳，企圖絆倒克勞德，幸好克勞德閃了過去，只是無論如何隆多的「無影腳」，已經引發不少球迷批評與爭論。

(中時電子報)