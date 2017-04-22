甩開夏日油膩髮 頭皮才是保養關鍵
迎戰夏日，女人最在意的頭髮問題就是出油、掉屑，國內外美髮專家都直言，養護秀髮的關鍵就在頭皮，專業保養歐舒丹的美髮系列也是低調夯賣的產品線，今夏再推出草本淨涼深層潔髮霜，直接訴求頭皮使用的淨涼清爽配方。
法國髮妝之鑰創立於1947年，當時就以訂製保養的服務，在歐洲深受貴婦喜愛，品牌創意總監Alexander FUCHS受邀來台，他發現，受到海島型氣候影響，台灣高達8成左右的人是汗溼性頭皮，意思就是看似出油的頭皮，其實是出水，頭皮太乾。髮妝之鑰針對汗溼性頭皮推出油水平衡系列，鎖定頂級沙龍通路之外，也針對頭皮、臉部保養採客製化服務， 從頭皮清潔到上妝、保養，都可量身訂製。
除了法國有頭皮專家，英國也有頭皮頭髮權威品牌PHILIP KINGSLEY，深受已故女星奧黛麗赫本喜愛，她曾說過，「PHILIP KINGSLEY讓我的頭髮既強韌又閃亮。」凱特布蘭琪也說，「PHILIP KINGSLEY讓我獲得如黃金般珍貴的養髮經驗。」PHILIP KINGSLEY由英國專業毛髮學家Philip Kingsley所創立，他擁有60年以上的專業經驗，因此被各國媒體譽為「頭髮醫生」，他為明星打造專屬配方，就像洗前全能修護髮膜，就是他在奧黛莉赫本拍攝電影《第凡內早餐》時，特別為她量身訂做，能打造蓬鬆光澤的髮質，至今獲獎無數，已是品牌經典產品。
不讓國外品牌專美於前，台灣的頭皮專家AROMASE艾瑪絲， 找來皮膚科醫師邱品齊醫師共同研發，打造2%5α捷利爾頭皮淨化液，上市至今，銷售已突破10萬支。
(中時)
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