桃園場地積水嚴重 桃猿、兄弟午場賽事再度延賽

桃園棒球場因大雨昨晚中信兄弟與桃猿之戰延至今日下午13點05，但大雨不斷再度延賽。(資料照 周鎮宇攝)

中華職棒今天下午1點05分，原定在桃園棒球場Lamigo桃猿與中信兄弟舉行昨日延賽賽事，不過因昨晚大雨不斷，場地積水嚴重，聯盟確定再度延賽，將至明(23)日下午1點05分原地補賽，明天兩隊將進行雙重賽。

(中時電子報)