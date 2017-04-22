蕭彤雯坦承有「老三」 憂連小學都無法唸完

蕭彤雯按月捐助領養小孩，被網友大讚有愛心。(圖/蕭彤雯臉書)

壹電視前主播蕭彤雯，育有大女兒美寶和二兒子小西瓜，更時常在臉書與網友分享育兒心得，不過她昨天自曝有「第三個小孩」，而且還身處在生活貧困的中越地區，立刻引起網友熱議。

蕭彤雯專業播報形象深植人心。(圖/本報系資料照)

蕭彤雯透露「老三」年紀比美寶小九個月，但一樣讀小學四年級，不過目前住在越南最困苦的中越地區，但因為家境貧困恐隨時中斷學業，甚至連小學都無法唸完，就得去拾荒、打零工貼補家用，正當大家百思不得其解時，才知道原來「老三」是蕭彤雯參加「越南貧童助學計畫」，按月捐助所領養的小孩，而這些款項將用在孩子學業相關花費。

曾經一度疑惑台灣的人都幫不完了，為何還要幫助外國人，當在從事新聞工作20年後，也讓蕭彤雯想法不再狹隘，她表示ㄧ個月只要贊助600元，就能換得孩子求學的機會，讓她直呼好值得，最後也向眾人介紹「老三」，甚至大讚圓圓大眼加上靦腆微笑，實在是可愛到極點，對於蕭彤雯默默善行，也讓粉絲直呼有愛心。

(中時電子報)