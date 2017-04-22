戴奧辛蛋恐流竄全台？ 陳時中：下午3時前全下架

國內雞蛋驚報首度被檢驗出戴奧辛，可疑來源疑似彰化3家養雞場，不過從通報到封存疑有3天空白期。今衛福部部長陳時中出席台灣在宅醫療協會令大會暨研討會，接受媒體採訪，被問及為何18日就發現雞蛋戴奧辛超標，為什麼到昨天才動作？陳時中表示，因為從市場追源，這兩天就是處理追源和確定出來的地方做後續的行政處理，目前仍正積極處理中，今天下午三點以前要全部下架，沒有下架的話就會開罰。

不過雞蛋多是散裝，恐已經流向到市面，陳時中表示，基本上對後續的來做處理，目前超標在安全值的疑慮上應該還不是那麼高。

對於民眾擔心世紀之毒蛋流竄全台，陳時中也強調，目前流向是很穩定的，對建立一個流向的追源跟追蹤，都在掌握中。三點之後沒有下架，針對目標群會馬上啟動行政處分

媒體追問，若掌握流向的根源，那一般末端至雜貨店、早餐店，也都會掌握嗎？陳時中回答，整個販賣的走向都很清楚，下午3點後流動管制都會啟動，包括末端的店家稽查。

(中時)