川崎宗則殺翻二軍 下月2日重返一軍？

川崎宗則打擊超火燙，重返一軍之日似乎不遠了。(美聯社資料照)

35歲的川崎宗則結束大聯盟生涯後，回歸日本加盟老東家軟銀，儘管還在二軍調整狀況，但如今他出賽10場，繳出打擊率5成的優異成績，顯然已準備好登上一軍舞台，至於何時回歸？他打趣的說，「我的背號是52號，希望在5月2號上去！」若此言並非玩笑，可能再過兩周，就能看到川崎重返日職一軍戰場。

川崎前役於二軍對戰阪神，扛起1棒二壘手，2打數擊出1支安打；總計10場出賽，26個打數揮出13支安打，繳出打擊率5成、上壘率5成16成績，打擊手感火燙。值得一提是，向來長打不是非常出色的他，旅美返日後長打率竟高達9成23，另轟出1發全壘打。

如今川崎認為，就打擊部分已達可以回到一軍的狀態，現在就差還要找回在人工草皮守備的感覺；他有點開玩笑的說，自己背號是52號，目標5月2號能上一軍。不過眼前最令川崎興奮的，是他將於23日，回到昔日熟悉的福岡雁巢球場比賽，「很開心，想起以前在二軍打拚的一切，最初打球的那種感覺都回來了！」

(中時電子報)