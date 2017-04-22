台北捷運變電箱供電異常 多站一度跳電

台北捷運主變電站今早8時4分發生異常，導致捷運藍線南港展覽館至忠孝新生站有跳電情形，所幸短時間內恢復正常，沒有人員受困。

北捷表示，發生時間在今早8時4分，南港展覽館站至忠孝新生站受影響，所幸約3分鐘後就已恢復正常，且當時列車當時均到站停車，無旅客受困或受傷，供電異常原因維修人員已進行調查。

(中時)