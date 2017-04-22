「獨角獸」星冰樂 凱蒂佩芮喝到吐粉紅汁液
近來連鎖飲料店星巴克在北美地區推出限量的「獨角獸星冰樂」，彩虹色系的飲品吸引不少女性喜愛！就連天后凱蒂佩芮也嘗鮮，但喝到一半她卻吐出粉紅汁液，讓人好奇口味到底如何。
凱蒂佩芮昨在網上貼出自己去買了「獨角獸」星冰樂的試飲影片，還笑稱這是「喝自己的血」，可她喝到一半卻將粉紅汁液吐出，讓不少網友都留言「看來好噁！」而這款「獨角獸星冰樂」，也讓部分星巴克內部員工很反彈，就有一位名為Braden Burson的員工，呼籲外界不要再買這款飲品，直呼自己的頭髮和鼻子都染上顏料，「壓力非常大！」
(中時電子報)
關鍵字：凱蒂佩芮
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