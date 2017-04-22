美前駐陸大使：其實川普 根本不懂一中政策

美國前駐北京大使芮效儉表示，事實上美國總統根本搞不懂美方的「一中政策」。（圖/中新社）

美國的「一中政策」（One-China Policy）是長時間以來，對於處理兩岸關係的準則之一，但對於這項準則，出生於南京、美國前駐北京大使芮效儉（J. Stapleton Roy）卻表示，自尼克森（Richard Nixon）以下，其實每一任美國總統，根本搞不懂一中政策的實質內容。在華府（Washington D.C.）的智庫研討會中，他更呼籲台灣當局應避免過度依賴美方，以免再次重蹈歷史的現實，反遭美國棄置而傷害。

據美國之聲（VOA）報導，美國總統其實根本不懂「一中政策」？在本週三於華府、由智庫全國亞洲研究局（The National Bureau of Asian Research）舉辦的研討會上，邀請芮效儉、卜睿哲（Richard C. Bush）和小布希（George W. Bush）時期國防部副部長保羅·伍佛維茲（Paul D. Wolfowitz）參與。會議上，曾派駐台灣和北京的前外交官芮效儉表示，現在所謂的「一中政策」，其實是經歷3任總統共7年的時間才完成，為取捨美中台三方的利益和迴避議題，在文字和立場表述上非常複雜，別說是現任的總統川普（Donald Trump），就連當時參與的尼克森總統本人也搞不懂。所以在沒有白紙黑字確認下，每任總統的「一中政策」其實都是自由心證。

美國在台協會前主席卜睿哲。（圖/中央社）

現年81歲的芮效儉，1935年出生於江蘇南京，父親芮陶庵（Andrew Tod Roy）是金陵大學的教授，哥哥芮效衛（David Tod Roy）是芝加哥大學（University of Chicago）著名漢學家，《金瓶梅》英文版的譯者。畢業於普林斯頓大學（Princeton University）歷史系後，加入美國國務院（United States Department of State）擔任情報分析工作。曾赴台進修中文一年，從1959年起歷任美國駐香港總領事館、駐台北大使館政務官、駐蘇聯大使館二等秘書等職。1978年調任駐北京聯絡處副主任，全程參與美中建交談判過程。1991年被任命為駐北京大使，最後在助理國務卿一職上退休，是美國外交界知名的「中國通」之一。

芮效儉認為，就因為美國總統實質上根本不理解一中政策，經常在介入的時機和作法出現錯誤，甚至引起爭議。但美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲卻認為，就是因為一中政策包裹太多元素，充滿模糊性的它給予了美國政府因時制宜的彈性空間。雖然這個彈性經常造成台海兩岸的錯誤判斷，但他相信，美台之間仍有明確領域能增強彼此共同利益，並達到三方的穩定平衡。

(中時電子報)