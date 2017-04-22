侯友宜影片回批柯Ｐ 柯：纏住知名度高的人炒作

新北市副市長侯友宜與台北市長柯文哲為了新北建設三環三線槓上，對於柯文哲受訪「印象中沒有去講什麼三環三線」的說法，侯友宜昨在晚間在臉書上發表柯2014年受訪影片，打臉柯P。但柯仍堅持反認自己說反對大台北區的軌道建設，他表示，這是「典型的選舉操作」、「選舉快到了，每個人都開始開始變得怪怪的。」

柯文哲出席台灣在宅醫療協會令大會暨研討會會後受訪，被問及侯友宜發出影片，柯直言，他知道這是典型的選舉操作，先製造假新聞，再針對假新聞評論，「纏住一個知名度比較高的人炒作。」

媒體再追問，是否覺得侯友宜「醉翁之意不在酒？」柯文哲表示，「他根本沒有醉」，他是有意義的在做動作，我以前就跟新北市笑說捷運開工太多次了。至於會不會覺得被侯友宜利用來搏新聞版面？柯文哲表示，「台灣的政治都這樣，除了選舉好像沒有其他事可做。」這也沒有辦法了，但隨著選民水準提高，有些選舉的技術就會慢慢沒有效了。

此話一出，媒體反問其意是「高知識水平的選民會看破侯的手腳？」柯文哲笑回，這是你講的不是我講的，但有沒有否認。

柯文哲強調，「從頭到尾，我都沒有說我反對在大台北區的軌道建設」，柯表示，本來打算去行政院溝通，依照過去台北市發展捷運30年的經驗，我們有三個缺點：以交通為導向的都市建設失敗、商業化失敗、產業化失敗。柯說，過去花了六千億蓋捷運，但是沒有發展出軌道產業可以外銷。然後以前捷運跟住宅共構是不對的，應該要跟商場共構，所以像sogo跟捷忠孝復興站共構，就是一個比較好的modle，但也只有那棟。

柯文哲說，以交通為導向的都市建設也失敗，像是內湖的問題是都市計畫失敗，不是交通問題，每天15萬人上下班也不是辦法。

還有，在4千200億的分配中，還有兩點要注意，第一個是自償性，以前常常自償性的計算造假，所以常常高估運量跟高估土地開發利益；還有配合款大家要講實話，這次中央花4千200億，除非中央說每個縣市不用出錢，不然每個縣市要出配合款，「我看有些縣市的配合款根本已經超過舉債上限」，「真的蓋下去，地方又沒有配合款，還不是中央全部買單。」

柯文哲說，最後還是要叮嚀，交通建設是整合的，包括捷運、公路跟鐵路等，捷運只是其中一個不是全部，有時候變成捷運是一種迷思，我要講的是這樣。「我哪有說我反對大台北區的軌道建設」「我也知道選舉快到了，每個人都開始開始變得怪怪的。」

(中時)