「白鐵仔」光華號重出江湖 粉絲朝聖

光華號重出江湖，今早鐵道迷從高雄往返台中后里。（柯宗緯攝）

9歲男童張裕綸6點多就報到，是最早到場守候的粉絲。（柯宗緯攝）

白鐵仔粉絲不少，從小朋友也來湊熱鬧。（柯宗緯攝）

曾任蔣介石攝影師的老鐵道迷倪立帶著老車票前來。（柯宗緯攝）

被鐵道迷暱稱為「白鐵仔」的光華號，退役多年後，今天「重出江湖」，早上7點46分從高雄火車站出發，360個座位滿載，預定11點23分抵達后里，資深鐵道迷滿心期待這趟懷舊之旅，95歲倪立特地帶著舊時老車票搭車，勾起年少時光回憶，無法搭上列車的鐵道迷，也老早到月台卡位捕捉這位「中年大叔」丰采。

台鐵老古董、51歲光華號，是1966年台鐵從日本引進的DR2700型柴油客車，鐵路電氣化前，堪稱台灣地表最快的交通工具，創下北高4小時40分最快紀錄；車身是白色不鏽鋼打造，相當帥氣，俗稱「白鐵仔」。

鐵道迷回憶，當時搭光華號相當「蝦趴」。曾任蔣介石攝影師的老鐵道迷倪立回憶，民國50年代起，他從台中到台北出差辦事，光華號總是最快的第一選擇，「就像今天的高鐵一樣」，想把握難得的機會，再體驗光華號快感，同時向它說再見。

他說，車上有女服務員接待，免費供應餐點、茶水、書報，甚至代傳電報及限時信件，可說是一應俱全，相當便利，但缺點是「ㄎㄧㄎㄧ摳摳」噪音不絕於耳，然而隨著西部鐵路電氣化，逐漸被莒光號、自強號取代，1979年7月14日發出最後一班，正式走入歷史。

59歲張來喜、劉金鈺特地帶兩個小孫子曬恩愛。28年前，張來喜在台中當兵，假日劉金鈺都會搭光華號從高雄北上會情郎，光華號見證兩人的愛情，如今再搭上這班列車，心情溢於言表。

9歲男童張裕綸6點多就報到，是最早到場守候的粉絲，像個小大人，對光華號的歷史如數家珍；他2歲時開始愛上鐵道文化，時常拉著阿公、阿嬤搭火車全台跑透透，最遠曾到日本爭睹火車丰采。

「那些年，我們曾一起搭的光華號..」仍存留在鐵道迷心中，經過民間團體縱貫線鐵道保存協會奔走，向台鐵申請此趟懷舊之旅，經立委管碧玲、市議員張豐藤促成，歷時兩個月終於成行。

300多位鐵道迷難掩興奮之情，起了大早守候光華號到來，有人笑說「歲月在你我身上留下痕跡」，也有人摸摸它的車身，彷彿回到頭一次搭乘的愉悅時光。

這次光華號有六節編組，上午7:46由高雄站發車，11:23抵達后里站；下午14:37由后里站折返，18:11回抵高雄站，完成懷舊之旅；許多鐵道迷已計劃好在鐵道沿線布點，拍攝光華號重返西部幹線的英姿。

(中時)

阿嬤帶著孫女重溫舊夢。（柯宗緯攝）

59歲張來喜、劉金鈺特地帶兩個小孫子曬恩愛。（柯宗緯攝）