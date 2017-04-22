台南市東區傳出凶殺案 男被友人持武士刀刺中後背

台南市東區傳出凶殺案，吳姓男子被友人持武士刀刺中後背。（翻攝畫面）

台南市東區昨天深夜驚傳凶殺案！4名朋友一起在海產店吃消夜，席間因細故發生口角，其中一人竟持預藏的武士刀，朝另名同桌友人後背猛刺一刀後棄刀逃逸。受傷的50多歲吳姓男子隨即被送醫急救，目前已無生命危險，全案正由台南市警一分局偵辦中。

有網友在臉書專頁《爆料公社》PO照發文指出，台南東區昨夜出現驚險的械鬥場面，3位阿伯在路邊攤喝酒時，突然發生口角，隨即一名阿伯背後中了一刀。由於照片中1把武士刀直接插在阿伯背後，畫面十分驚悚，引起網友熱烈討論。

警方調查，此案發生在昨天深夜11點多，地點林森路二段一家海產店。現場4人都是老朋友，凶嫌僅因細故即亮刀傷人，警方正全力追緝中。

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(中時)