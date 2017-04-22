MLB》球衣銷售榜 小熊布萊嚴2連霸
小熊隊去年勇奪世界大賽冠軍，球迷也不吝掏腰包支持。在大聯盟球衣銷售榜，前5名有4位是小熊隊球員。三壘手布萊嚴(Kris Bryant)連續兩年榮登榜首，其次為雷佐(2)、柯蕭(3)、拜耶茲(4)、席瓦伯(5)。除了柯蕭全是小熊球員。
事實上，小熊隊去年明星賽就已是最大贏家，先發8個野手有5個是小熊球員。而在10大球衣銷售榜的其餘5名為辛德加(大都會)、柯瑞西格(道奇)、波西(巨人)、桑契士(洋基)、卓奧特(天使)。
而且這份榜單有年輕化的趨勢，前20名的球員平均年齡只有26.5歲，去年世界大賽受到矚目的席瓦伯以及洋基的菜鳥猛將桑契士都才24歲，天使隊新星卓奧特(25歲)更是出道以來每年都殺進前10名。
(中時電子報)
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