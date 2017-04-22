MLB》選球眼大開 造就大蛻變的泰姆斯
泰姆斯(Eric Thames)從韓職重返大聯盟，打擊成績大躍進，至今以8發全壘打暫居國聯全壘打王，到底是甚麼促成他能從一個名不見經傳、打擊率2成的小咖，搖身聯盟頂尖的炮手？泰姆斯自己也說不出個所以然，美媒22日報導，關鍵可能和泰姆斯選球的進步有關。
泰姆斯2011年登上大聯盟，但打擊始終在2成左右徘徊；隔年球季後回到小聯盟，就沒再上去過。2014年起，他成為韓職NC恐龍史上首位洋將，並於2015年大放異彩，兩度達成完全打擊，同時更寫下單季40轟、40盜紀錄；讓韓職球迷不禁視他如神，也替自己掙得重返大聯盟的機會。
生涯前兩賽季不過21轟的泰姆斯，現在開季不過打15場，就已經累積8轟，更繳出打擊率4成15、上壘率5成、長打率9成81的佳績；但要說一切大蛻變的原因，他自己也無法解釋。《the Score》記者沙爾基葛特雷伯(Simon Sharkey-Gotlieb)發現，或許一部分原因歸功於選球進步。
數據顯示，泰姆斯過去兩季獲得保送的機率僅6%，不過今年球季截至4月，獲保送率卻提升到15%；被三振率則從約27%，降到23%左右，而造就他打擊大進步。如今他無疑是聯盟最恐怖的打者之一，儘管成績變好，遭人懷疑可能用禁藥，還被抓去驗尿，但他並不在意，僅說「我們就看接下來會發生甚麼事。」
(中時電子報)
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