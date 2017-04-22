小行星撞地球 研究：60％人死於狂風和衝擊波
19日，1顆編號2014-JO25的小行星近距離快速掠過地球，NASA聲明：「雖然這顆小行星不可能會撞上我們星球，但這將是這種體積的小行星離我們非常近的一次。」根據《地球物理通訊》研究報告，若小行星撞上地球，狂風和衝擊波將造成60%以上的死亡。
報告中，研究人員對小行星撞擊造成的七種影響進行了研究，包括高溫、壓力衝擊波、飛濺的碎片、海嘯、強風、地震和撞擊坑，估算出每種影響的致命程度。而風和衝擊波是最致命的。
研究模擬5萬顆直徑從49英尺至1312英尺不等的小行星撞擊地球的情景，不過只考慮撞擊產生的即時影響。研究報告第一作者、英國南安普敦大學教授克萊門斯(Clemens Rumpf)說，大氣壓強陡增產生的衝擊波能使人五臟俱裂，而強風則能將人拋起，把森林夷為平地。60%以上的死亡將由這兩種影響造成。
美國國家航空暨太空總署（NASA）則認為，大量塵埃和廢氣進入大氣層，會長時間嚴重阻擋陽光，導致大多數生物無法存活下去。這就是6600萬年前一顆直徑6英里的小行星撞上地球後恐龍的遭遇。
(中時電子報)
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