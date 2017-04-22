10萬顆嫌疑戴奧辛蛋遭下架 這4家批發行注意
衛福部食藥署昨日公布，在市面批發行驗出戴奧辛蛋，並緊急啟動封存、預防性下架等措施。食藥署今公布最新進度，疑似源頭的駿億、鴻彰及財源3家蛋雞場，經查發現均只供應彰化縣的王功蛋行，王功蛋行下游商包括新北市意昌蛋行、桃園市的永山和立祥蛋行，和最初檢出戴奧辛蛋的苗栗縣合成批發行。4家批發行現場共6242公斤、約10萬顆雞蛋均遭下架，民眾近期若到上述批發行買蛋，可前往退貨。
食藥署表示，為防有嫌疑的雞蛋持續流向市面，除了已封存最源頭、有嫌疑的3家蛋雞場，並依出貨單追查流向，要求下游商家在今日下午3時前完成下架，否則將處3~300萬元罰鍰。
食藥署食品組組長潘志寬說，追查發現，3家嫌疑蛋雞場均只供蛋給彰化縣的王功蛋行，近一步追查發現，王功蛋行供應的下游批發行共4家，分別是新北市的意昌蛋行、桃園市的永山蛋行和立祥蛋行、以及最初檢出戴奧辛蛋的苗栗縣合成批發行。
潘志寬說，上述4家批發行店內的雞蛋，均已全數遭預防性下架，在複驗完成之前不准販售，總計6242公斤、約10萬顆雞蛋；由於從通報到封存之間，約有15萬顆嫌疑雞蛋流向市面，該數字也等於至少擋下了近7成的嫌疑蛋。
除了將店內雞蛋進行下架，潘志寬強調，相關單位持續追查上述4家批發行賣出的蛋來進行下架，並將在今天下午3時前完成，並呼籲民眾，若有買到上述4家批發行販售的雞蛋，可前往退貨。
(中時)
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