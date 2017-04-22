未受邀閱讀大使 柯P：我是大腦與嘴巴距離太短

明天4月23日是世界閱讀日，響應活動，文化部邀請多位縣市首長擔任閱讀大使，但台北市長柯文哲沒有受邀。針對柯日前談到香港、新加坡，形容是「無聊的小島」「住在籠子的金絲雀」，文化部前部長、作家龍應台曾在臉書意有所指說「對一個知識範圍特別窄而嘴巴與大腦就是不連線的人，也許真的只能哀求他多看書」。有媒體詢問是不是這個原因，讓柯未獲得邀請？柯今受訪表示，「不是大腦跟嘴巴沒有連線，是距離太短。」，意指自己都是想到什麼就脫口而出。

柯今天上午出席台灣在宅醫療學會成立大會暨研討會，會後首訪被媒體問到未獲邀擔任閱讀大使，柯沒有說明原因，但談到龍應台的批評，柯文哲回說，自己大腦跟嘴巴不是沒有連線，而是距離太短。

記者也要柯推薦三本值得閱讀的書籍，柯則坦言，現在他讀網路比較多，都是看維基百科、Youtube，書都是寫推薦序看完就忘了。

(中時)