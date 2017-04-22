未受邀閱讀大使 柯P：我是大腦與嘴巴距離太短
明天4月23日是世界閱讀日，響應活動，文化部邀請多位縣市首長擔任閱讀大使，但台北市長柯文哲沒有受邀。針對柯日前談到香港、新加坡，形容是「無聊的小島」「住在籠子的金絲雀」，文化部前部長、作家龍應台曾在臉書意有所指說「對一個知識範圍特別窄而嘴巴與大腦就是不連線的人，也許真的只能哀求他多看書」。有媒體詢問是不是這個原因，讓柯未獲得邀請？柯今受訪表示，「不是大腦跟嘴巴沒有連線，是距離太短。」，意指自己都是想到什麼就脫口而出。
柯今天上午出席台灣在宅醫療學會成立大會暨研討會，會後首訪被媒體問到未獲邀擔任閱讀大使，柯沒有說明原因，但談到龍應台的批評，柯文哲回說，自己大腦跟嘴巴不是沒有連線，而是距離太短。
記者也要柯推薦三本值得閱讀的書籍，柯則坦言，現在他讀網路比較多，都是看維基百科、Youtube，書都是寫推薦序看完就忘了。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。