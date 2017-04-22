小開開毒品轟趴 花萬元找傳播妹助興
毒蟲小開包棟民宿開轟趴，重金從台南叫小姐一起被逮！昨晚9時許，屏東恆春鎮一家民宿音樂還震耳欲聾，警方查緝時，海產店小開吳姓主嫌與3友人就大喇喇的把K他命及K盤放在桌上吸食，還準備一粒眠給2小姐，經驗尿皆呈陽性反應，警方將6人送辦。
昨晚吳男找3名朋友一起包下恆春鎮一家獨棟民宿，還花1萬2000元從台南叫2名傳播妹南下開毒品轟趴，他們大喇喇把K他命及K盤放在桌上吸食，讓整個民宿煙霧瀰漫，還把音響開到最大聲，外加七彩球迷幻旋轉映照。
晚間9時許，警方獲報前往查緝，民宿大門一開，只見6人拉完K眼神迷茫，渾然不知發生什麼事，員警一共查獲2.65公克K它命、3顆俗稱「紅豆」的一粒眠、1包6.35公克毒品咖啡包和毒品刮盤。
吳男供稱，他是以400元購買毒品咖啡包、K它命及一粒眠，哪知道嗨到一半就被警方查獲，吳男父親接獲通知到場後，氣得直發抖，還向警方請求「他們都抓起來關好了」，原來吳家在大光地區經營知名海產店致富，但身為小開的他卻不繼承家業，仗著家裡有錢四處找朋友開趴，讓老父老淚縱橫。
而查緝過程中，石姓傳播妹因心虛不但不配合驗尿，還怒嗆員警「沒親眼看到他吸毒，憑什麼帶她回去」，且見警方持攝影機依法蒐證，還氣呼呼要擋鏡頭，直說她有肖像權，讓員警啼笑皆非，連女警搜查她包包時，還因吸毒恍惚自己把包包內物品灑落地面。
警方將吳男、2名陳男、黃男、石姓與林姓傳播妹做尿液初步檢驗，均呈現第二級和第三級毒品陽姓反應，將於接獲檢驗報告後，移請屏東縣警局裁罰，持有毒品的吳男則依違反毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。
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(中時)
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