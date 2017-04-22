「給妳錢，把身體給我！」約同事性交易下場悲劇

68歲林姓男子長期暗戀30歲越南籍女同事「阿鈴」，相約旅館性交易遭查獲。（葉書宏攝）

68歲林姓男子長期暗戀30歲越南籍女同事「阿鈴」，日前得知她有經濟上困難，林男告訴她說「我可以幫妳給你錢，但妳要把身體給我！」兩人19日晚間10時許相約代價3000元，在新北市中和區某旅館性交易，正巧遇到中和警分局擴大臨檢，兩人坦承從事性交易，訊後被依違反社會秩序維護法裁罰。

警方調查，林男與阿鈴在北市某餐廳工作，兩人認識年餘，林男對她存有愛慕之情，時常利用工作機會關心，在一次聊天過程中，阿鈴向林男訴苦說「過得並不好，生活上有壓力！」

林男隨即告訴她說「我可以幫妳給你錢，但妳要把身體給我！」阿鈴迫於現實所逼，雙方同意在新北市中和區某旅館性交易，約定3000元成交。

兩人在旅館內完事後，躺在房內休息，卻遇上警分局擴大臨檢，警方盤查時察覺有異，年近7旬男子和越南籍女子在旅館內，繼續追問下，兩人才坦承是同事關係，相約性交易。

阿鈴供稱，「我們認識很久了，他喜歡我但是我不喜歡他！他說可以幫我給我錢，但是要把身體給他。」性交易過程中沒有使用保險套，林男在她體內射精，當時已經完事正在休息。林男也坦承，以3000元代價相約性交易。警訊後兩人被依違反社會秩序維護法裁罰。

(中時)