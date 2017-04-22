老婦被獨留夜市停車場逾一小時 兒子遭網友痛批

台北市士林夜市附近的承德公園地下停車場內，昨晚有民眾發現有位高齡老婦因兒子去買東西，被獨自留在轎車內，長達一個多小時，民眾通知停車場管理員將老婦帶下車，才結束一場虛驚。事後民眾透過臉書社團《爆料公社》說明此事經過，引發不少網友對老婦的兒子批評及質疑。

一名男子與女友在昨天晚上7時許，逛完夜市到停車場準備離開時，發現一輛轎車內有一名阿嬤在車內，了解後才知道阿嬤兒子去買東西，獨留阿嬤在車上一個多小時。

兩人發現，轎車車門沒有鎖，但是無法從內部開門，男子通知管理員並連繫車主，將阿嬤帶下車後，由管理員帶至管理室休息。

但救援的男子覺得事情太誇張，將整個過程影片PO在臉書社團《爆料公社》，短短一個多小時，留言超過1000多人，不少網友紛紛留言怒批老婦的兒子作法不當。

網友大多認為，獨留老人在車上，如果發生意外，後果真是不堪設想。不少人留言「真的很扯誒」、「還好你們願意幫助阿嬤」、「太狠了吧！老人家耶」、「地下停車場真的很悶熱耶…怎麼可以忍心把自己媽媽丟在車裡？」、「好扯，讓老人家枯等那麼久，太誇張」、「非常人所為」、「阿嬤嚇的皮皮挫」。

但也有網友認為，PO文者並沒有留到最後，老婦的兒子是否是真的有苦衷也說不定，至於老婦被留在車上時間多久，還有待查證。

轄區士林警方表示，當時並未接獲相關報案，依據「道路交通管理處罰條例」第31條規定，汽車駕駛人對於六歲以下或需要特別看護之兒童，單獨留置於車內者，處駕駛人新臺幣三千元罰鍰，並施以四小時道路交通安全講習，但並未針對老人及成年人做處罰規定，是否有涉及遺棄仍待進一步釐清。

(中時)