漁船疑遇大風浪 澎湖2名乘客落海身亡

今日上午5時30分花嶼籍連德利號漁船乘載21名乘客從花嶼港出發欲開往馬公港，船剛出海疑似遇上大風浪，船身傾斜，兩名台南籍乘客顏秋雄、馮文淵不慎落海，2民眾是船長的朋友，雖緊急搶救仍生命無效，全案警方及安檢所正積極調查中。

(中時)