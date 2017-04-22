習近平：中國經濟不能脫實向虛

新浪財經報導，習近平日前在廣西南寧指出，一個國家一定要有正確的戰略選擇，中國是個大國，必須發展實體經濟，不斷推進工業現代化、提高製造業水準，不能脫實向虛。

他並表示，創新是引領發展的第一動力，國有企業要做落實新發展理念的排頭兵、做創新驅動發展的排頭兵、做實施國家重大戰略的排頭兵。

(工商)