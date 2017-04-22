美國裁定中國輸美鋁箔產品存在補貼行為

新浪財經報導，美國國際貿易委員會4月21日宣布，裁定從中國進口的鋁箔產品存在補貼行為，對美國相關產業造成實質性損害。根據美方程序，美國商務部將在今年6月和8月對此類產品做出反補貼和反銷售調查初裁。

美國商務部資料顯示，美國去年從中國進口的鋁箔產品金額約為3.89億美元。

(工商)