PGA》潘政琮德州公開賽出局 晉級率「攻5」失利

潘政琮德州公開賽出局，美巡菜鳥球季第9場未晉級。(美聯社資料照)

總獎金620萬美元的德州公開賽，今天(22日)打完第2輪，兩位並列領先的美國選手考利與芬奧，總桿為-8的136桿，如此成績意味比賽球場不好打。旅美好手潘政琮前兩輪都交出高於標準桿73桿與75桿，與前球王英格蘭名將唐納德等人，都無緣晉級最後兩輪決賽。

此戰是潘政琮美巡菜鳥球季第16場出賽，累計7場晉級，9場淘汰，晉級率4成37，累計獎金停留在88萬多美元，打完這場比賽的獎金榜推測可能掉出前60。

他次輪從第10洞出發，前9洞打出1鳥3柏忌38桿，後9洞再揮出3鳥2柏忌37桿，最後以高於晉級線4桿出局。

美國27歲新秀考利，最後兩輪爭美巡首冠。(美聯社)

並列領先的考利與芬奧同是27歲，次輪分別揮出66桿與65桿佳績躍居並列榜首，考利最後兩輪爭奪美巡生涯首冠，芬奧爭第2冠。美巡20-16-17球場已產生6位新冠軍。

(中時電子報)