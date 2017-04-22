NBA》第3戰打不打？杜蘭特：沒到生死關頭

杜蘭特相當渴望能在第3戰上場，可是當前勇士總教練科爾還沒點頭同意。(美聯社資料照)

先前第2戰遭教練與隊友勸退的勇士明星前鋒杜蘭特，22日終於如願參加球隊訓練，但他到底23日第3戰會不會打？他回答，「我當然想上場，但還沒到生死關頭！」看來最後決定權仍在勇士總教練科爾手上，杜蘭特也無可奈何。

杜蘭特原本打算參加第2戰賽前訓練，甚至考慮打第2戰，卻被科爾、卓雷蒙格林等人勸阻沒打，如今總算參加訓練，是否代表他會在波特蘭客場舉行的第3戰登場，就以科爾22日的回應來看，似乎機會應該不大。

「杜蘭特的小腿傷勢還沒恢復到百分之百，假如今天是總冠軍賽第7戰，那他一定會打，」科爾22日在練球後表示，「我知道杜蘭特很沮喪，但也沒辦法。」畢竟當前勇士仍處2勝0敗領先，且才在季後賽首輪而已。

到底杜蘭特有多渴望回到場上拚戰？從他自己發布影片解釋，就可清楚知道，「我覺得我可以打第2戰，可是整個球隊的人都不希望我上場，我討厭不能上場打球，更討厭自己受傷，但這些是我現在不能控制的事情。」

談到自己受傷情況，杜蘭特說：「我在首戰第3節拉傷小腿肌肉，雖然我能打完那場比賽，可是我的小腿感覺有點緊，隨後幾天更感痠痛，不過我現在每天都感到好一點，我還有1天的休息時間，到時候再來看看狀況吧。」

(中時電子報)