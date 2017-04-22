決戰明日 法極右派瑪琳勒龐能否成功逆襲？

法國極右派候選人瑪琳勒龐，能否打破其父當年的窘境逆襲成功？（圖/美聯社）

即將於明日（4/23）舉行第一輪總統大選的法國，目前居於領先區的四名候選人民調差距都很小，其中中間派的馬克宏（Emmanuel Macron）以24%暫時領先，極右派的瑪琳勒龐（Marine Le Pen）則以22.1%居次，前總理費雍（Francois Fillon）獲得19.6%位居第三，而極左的梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）則以急拉尾盤衝上第四名。今年大選也是極右派的瑪琳勒龐多次參選中，贏面最大的一次，能否成功逆襲將看明日一役。

據彭博社（Bloomberg）報導，將於明日舉行大選的法國，民調數據呈現極度膠著狀態，領先的四名候選人差距都在誤差範圍之中，加上仍有眾多選民始終不願表態和前日巴黎恐攻影響，讓新總統或第二輪決選名單仍難以判定。若按照最新的民調數字，代表國民陣線（Front national）的瑪琳勒龐應能闖入第二輪決選，與中間派的馬克宏一決高下。雖然多次二輪預測皆認為瑪琳會落敗，但由於目前仍有3成選民表態尚未決定，讓瑪琳勒龐仍保有最終逆襲的一絲希望。

瑪麗勒龐，1968年出生於法國塞納河畔，是極右派政黨國民陣線前主席尚勒龐（Jean-Marie Le Pen）的小女兒。1991年獲得巴黎第二大學法律碩士，隔年取得律師資格，1998年進入國民陣線的法務部門服務。2003年起成為父親在黨內的副手，後在2011年獲得超過6成黨代表支持而當選黨主席。身為歐洲議會現任議員的她，卻是反歐盟與全球化的支持者，更大力提倡貿易保護主義，讓如今投入總統大選的她，亦被稱為「法國版的川普」。

在當前經濟數字與失業率皆不樂觀、又多次壟罩於恐攻陰影下的法國，讓這次大選陷入低潮且倦怠。上一回有極右派闖入第二輪決選，就是2002年前總統席哈克（Jacques René Chirac）對上瑪琳的父親尚勒龐，最終以民眾對極右的想像和恐懼，以8成得票大敗了尚勒龐贏得選舉。瑪琳勒龐能否吸取教訓，避免二輪夾殺再現，將是她逆襲之路上最關鍵的一步棋。

(中時電子報)