習川會後中美關係如何走？學者：維持競爭又合作
「習川會」後，中美關係如何發展？淡江大學國際研究學院院長王高成表示，川普迅速回到「一個中國」立場，中美關係漸如佳境，並展開高層接觸，與北韓核武問題有合作可能，因此中美將會依循歷任政府般維持「既競爭又合作」的局面。關於一中政策，川普上任以來已了解中國是崛起的大國，若要維持至少可以合作的雙邊關係，必須採取務實做法，滿足北京對於「一個中國」的立場。
淡江大學國際研究學院與上海國際問題研究院共同舉辦「第21屆世界新格局與兩岸關係」學術研討會。針對美中關係發展，王高成分析，川普或許曾想將一中政策作為交易籌碼，以換取中國在經貿及南海議題的讓步，但北京堅決表態一中原則不可能作為協商議題後，川普不得不放棄此一打算。
然而，王高成認為，未來中美雖有合作，但仍可能產生摩擦，如川普上任後已決定增加450億美金國防預算，生產更多軍艦軍機，未來可能部署亞太地區，遏止中國意圖明顯；美韓聯手部署薩德系統，引發北京對美韓的不滿；台灣問題方面，川普雖然表示遵守一中政策，但美國與台灣關係仍可能有所提升，北京恐將反彈。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。