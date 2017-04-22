習川會後中美關係如何走？學者：維持競爭又合作

「習川會」後，中美關係如何發展？淡江大學國際研究學院院長王高成表示，川普迅速回到「一個中國」立場，中美關係漸如佳境，並展開高層接觸，與北韓核武問題有合作可能，因此中美將會依循歷任政府般維持「既競爭又合作」的局面。關於一中政策，川普上任以來已了解中國是崛起的大國，若要維持至少可以合作的雙邊關係，必須採取務實做法，滿足北京對於「一個中國」的立場。

淡江大學國際研究學院與上海國際問題研究院共同舉辦「第21屆世界新格局與兩岸關係」學術研討會。針對美中關係發展，王高成分析，川普或許曾想將一中政策作為交易籌碼，以換取中國在經貿及南海議題的讓步，但北京堅決表態一中原則不可能作為協商議題後，川普不得不放棄此一打算。

然而，王高成認為，未來中美雖有合作，但仍可能產生摩擦，如川普上任後已決定增加450億美金國防預算，生產更多軍艦軍機，未來可能部署亞太地區，遏止中國意圖明顯；美韓聯手部署薩德系統，引發北京對美韓的不滿；台灣問題方面，川普雖然表示遵守一中政策，但美國與台灣關係仍可能有所提升，北京恐將反彈。

(旺報)