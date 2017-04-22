陽明山花鐘公園蔣介石銅像遭砍頭 警方追查中

位在陽明山花鐘公園旁的蔣介石銅像驚傳遭砍頭，且被噴上紅漆並寫上「228元凶」、「殺人魔」字樣。(中央社翻攝)

台北市陽明山花鐘公園旁的蔣介石銅像，今天被人發現遭砍人，並漆上228元凶、殺人魔等字眼，警方表示，現場遺留小鋸子，斷頭則不翼而飛，目前正調閱監視器畫面，釐清嫌犯身分。

台南烏山頭水庫的八田與一銅像日前遭人砍頭，引發輿論撻伐。不料今日又傳出陽明山花鐘公園的蔣介石銅像遭砍頭及噴漆。

據中央社報導，台北市警局北投分局調查，位在陽明山的蔣介石銅像遭人砍頭，現場遺留的小鋸子，研判就是犯案工具，至於嫌犯身分和人數，還未掌握，須等到監視器畫面出來後，才能釐清。

(集團連線報導)