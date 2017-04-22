與炎亞綸隔空互槓 周湯豪再PO文「寧做自己被討厭」

周湯豪與炎亞綸在臉書隔空互槓 。(圖/本報系資料照)

新劇劇組遭爆在校園私設吸菸區，還封住機車道，讓周湯豪親上火線道歉，未料炎亞綸竟用私人帳號回應，「藝人什麼資格代表劇組？什麼立場」，意外引發兩人隔空對槓，對此周湯豪稍早在IG發文，直言要勇敢做自己，讓粉絲不捨頻頻打氣。

周湯豪IG發文抒發心情。(圖/周湯豪IG)

周湯豪在IG貼出黑白風景人物照，似乎間接透露出鬱悶心情，接著寫道「我寧願做自己而被討厭，也不要別人喜歡偽裝的我」，接著更hashtag「#外行看熱鬧 #內行都知道」，似乎有意特別強調，也讓人推測出是抒發昨日跟炎亞綸互槓的情緒，對此粉絲留言會陪他走到最後，更大讚他勇敢做自己真的很棒。

(中時電子報)