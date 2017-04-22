桃園農博今試營運 展現桃園農業與科技結合
2017桃園農業博覽會22日上午舉辦試營運開幕儀式，副總統陳建仁表示，桃園不再只是農業縣市，而進入科技城，像是光電埤塘部分，桃園市整合160座埤塘做太陽能發電，若能成功，將是台灣發展綠能的典範，桃園農博確實充滿科技、綠色生活、智慧經濟等元素，展現未來農業發展與智慧農業，把台灣農業帶到更高層次，甚至在亞洲地區，都能讓人看見農業與科技的密切融合，值得民眾多來幾次參觀。
桃園市長鄭文燦表示，農博有八大展區，展現桃園農業魅力與智慧科技，其中光電埤塘計畫，160口埤塘建置完成，發電量等於核電廠一個機組，將給政府非核家園的政策目標作參考。
鄭文燦說，明年桃園農博正式營運，將與農委會合作，納入漁業科技、農業，以科技力量帶動農業發展，並能轉型環境教育園區，不斷推陳出新，成為航空城附近最好的休閒參觀場所之一。
(中時)
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