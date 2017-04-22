豐島靠藝術繁榮 林智堅擬移植回竹市

豐島迷人的油菜花梯田。（徐養齡攝）

林智堅對豐島迷人的自然景致相當感興趣。（徐養齡攝）

當地產的柑橘。（徐養齡攝）

日本豐島人口僅832人，每年卻能吸引13萬遊客，究竟是怎麼辦到的？新竹市長林智堅22日走訪，發現當地除了豐島美術館，還有大片油菜花海等豐富植栽生態，雖沒大型商圈或遊樂區，遊客仍不遠千里而來，他計畫將在新竹市營造類似景致，藉由生態、藝術，塑造觀光新契機。

林智堅5天日本參訪行程在進入尾聲，末兩日連續搭船趕赴瀨戶內海諸島的直島、豐島、犬島，專程觀摩這些袖珍島嶼，透過藝術「化腐朽為神奇」的神奇力量。

豐島、犬島人口分別為832及37人，早期受違章廢棄物、製銅所等人為影響，導致島內死氣沉沉，2010年啟動梯田及紀念館計畫，在豐島山腰建蓋設豐島美術館，一旁梯田種植大片油菜花海，配上遠方無敵海景，營造出獨特的國際級景觀。

解說人員說明，當地人在梯田休耕期間種植油菜花，其餘季節也種其他植物，另種柑橘、蔥、玉米，自給自足，隨著瀨戶國際藝術祭，觀光人口逐年提升，每年最高可達13萬名遊客。

林智堅走在油菜花海旁，感觸良多，認為竹市也有條件打造出無敵景致，立刻與同行局處長商量，可計畫在中隘、南隘、東香地區試作，「營造與人親近的自然景觀，遊客自然就會來。」

(中時)