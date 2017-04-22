4月22日中視午間新聞速速報
《15萬毒蛋 15萬顆戴奧辛蛋 流竄全台》
雞蛋驗出世紀之毒戴奧辛，從彰化芳苑地區的3處養雞場流出，目前可能已經有15萬顆戴奧辛蛋流通，食藥署還要繼續追查。
《城城雙喜 城城婚後現身 默認"雙喜"》
郭富城才剛在香港半島酒店迎娶29歲嫩模方媛，傳出新娘已懷孕2個月，婚後郭富城現身活動，語帶雙關說：『囍』字就是兩個喜。我會努力，有好消息會跟大家講。
《周末天氣 週末溼涼 週二才有好天氣》
鋒面今天凌晨通過，白天降雨有段空窗期，不過水氣仍多，南台灣及山區降雨機率較高；受東北季風影響，各地轉涼，北部低溫約16到19度。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播蔣育圻主播
(中時電子報)
關鍵字：郭富城
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