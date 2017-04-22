餐敘看到魚翅怎麼辦？朱立倫：盡量不要吃

新北市長朱立倫22日出席環保小局長活動，與小局長們對談。（池雅蓉攝）

新北市環保局「環保小局長」計畫，今日進行最後一堂，與市長朱立倫對談，小局長們提問不僅包羅萬象，也很犀利，第一題就問朱立倫若在餐敘上看到魚翅，該如何應對。朱立倫則回應，現階段雖要禁止很困難，但希望能建立觀念，盡量不要吃。

朱立倫說，小局長們今天提出許多印象深刻的問題，像是禁二行程機車、解決空汙、地球節能減碳挑戰，都很印象深刻。

過程中，首個提問的小局長就很犀利，問朱立倫若在餐敘上看到魚翅要怎麼辦？朱立倫說，魚翅要全面禁止是有困難，但大家要建立環保意識，盡量不要吃魚翅、餐廳也盡量不提供給客人，像新北市都希望盡量能做到。

(中時)