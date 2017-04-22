最懂他的林依晨！曝胡歌出走美國主因
女星林依晨被評為是0負評女神，更和不少藝人維持良好關係，與大陸男星胡歌更是相知相惜，先前胡歌宣布暫離演藝圈赴美進修，林依晨驚喜現身送上祝福，讓他忍不住紅了眼眶；而近日林依晨上節目時，意外透露胡歌因拍《瑯琊榜》顛上高峰，可也因此感覺「被推到角落」，令不少粉絲相當心疼。
胡歌先前宣布暫離演藝圈赴美進修，讓不少粉絲相當不捨，當時林依晨在一個頒獎典禮上驚喜現身送好友，讓人見識到兩人的好交情，最近林依晨在接受《金星秀》訪談時，透露她看胡歌在《瑯琊榜》達到高峰時，曾問過他「壓力大不大？」沒想到胡歌卻說「有一種感覺是被推到牆角」，讓林依晨也很心疼。
也因此，林依晨相當支持胡歌暫時脫離演藝圈赴美進修充電，當時她一句「一個表演工作者，有時其實是一般人，都有被人家仰望，或者是輕視的時候，可是我覺得，只有他自己應該要知道『如何平視自己』。」讓胡歌紅了眼眶，外界更讚只有林依晨最懂得胡歌當下遇到的狀況。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。