最懂他的林依晨！曝胡歌出走美國主因

林依晨近來透露胡歌事業到巔峰時的心情。（圖／取自微博）

女星林依晨被評為是0負評女神，更和不少藝人維持良好關係，與大陸男星胡歌更是相知相惜，先前胡歌宣布暫離演藝圈赴美進修，林依晨驚喜現身送上祝福，讓他忍不住紅了眼眶；而近日林依晨上節目時，意外透露胡歌因拍《瑯琊榜》顛上高峰，可也因此感覺「被推到角落」，令不少粉絲相當心疼。

胡歌先前宣布暫離演藝圈赴美進修，讓不少粉絲相當不捨，當時林依晨在一個頒獎典禮上驚喜現身送好友，讓人見識到兩人的好交情，最近林依晨在接受《金星秀》訪談時，透露她看胡歌在《瑯琊榜》達到高峰時，曾問過他「壓力大不大？」沒想到胡歌卻說「有一種感覺是被推到牆角」，讓林依晨也很心疼。

也因此，林依晨相當支持胡歌暫時脫離演藝圈赴美進修充電，當時她一句「一個表演工作者，有時其實是一般人，都有被人家仰望，或者是輕視的時候，可是我覺得，只有他自己應該要知道『如何平視自己』。」讓胡歌紅了眼眶，外界更讚只有林依晨最懂得胡歌當下遇到的狀況。

(中時電子報)