讓1萬人想來100次 新竹要營造全新城市美學

林智堅對豐島一草一木都仔細觀摩。（徐養齡攝）

豐島迷人景緻。（徐養齡攝）

日本豐島、犬島都曾因廢棄物或工業問題，造成當地人口外移及老化問題，卻不約而同在藝術加持下，讓島嶼重現生機，林智堅看了很有感觸，引用日本社區規劃師山崎亮名言，「與其讓100萬人只來1次，不如讓1萬人想來100次」。

放眼竹市「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」，及被稱為將軍村的「金城新村」，是台灣少數僅存二戰時期的軍事工業與將領生活遺跡，加上大煙囪內發現稀有霜毛蝙蝠，更添珍貴特色，市府均不斷向中央爭取經費挹注，以利後續保存活化。

林智堅說，目前已著手進行將軍村的規劃與細部設計，未來將分棟設置主題圖書館，安排各式講座、展覽、小型表演，眷村增建的構築也都將留下，完整呈現以將軍家屬為主體的「生活精神」，而海燃廠的後續規劃，也獲得文化部長鄭麗君允諾協調。

林智堅深信，藝術與城市美學，具有喚醒地方重生的力量，並舉日本社區規劃師山崎亮名言，「與其讓100萬人只來1次，不如讓1萬人想來100次」，盼透過吸收日本經驗，以歷史、文化、藝術、建築特色，找回新竹市的光榮。

(中時)