續查意昌蛋行下游 查三蘆地區9店家

新北市衛生局今日則續查意昌蛋行9家下游。（新北市衛生局提供）

國內首次有雞蛋驗出超量戴奧辛，而新北市蘆洲區意昌蛋行有向彰化縣王功蛋行進貨超量戴奧辛蛋，新北市衛生局昨日已先預防性下架倉庫內所有庫存。今日則續查意昌蛋行9家下游，都是三蘆地區的非連鎖早餐店、雜糧行及快炒店等，詳細稽查狀況預計於下午4時公布。

(中時)