為母報恩 咖啡廳變捐血棧
位於南投市集賢路的維克多咖啡WakeDo Cafe，約每三個月就會舉辦捐血活動，9年下來已培養了一群熱血兄弟，定期來這報到，老闆陳珀嵩日前接受台中捐血中心表揚，他說，20年前母親車禍曾輸血4500CC，當時他就發願只要有能力一定辦捐血活動，早期在南投家樂福廣場舉辦，去年開店後，捐血活動成為咖啡廳每3個月一次例行活動。
陳珀嵩熱心募血的善行，被咖啡廳熟客讚譽將咖啡廳變捐血站，憶起「第一次」陳珀嵩說，20年母親車禍嚴重，從竹山秀傳轉診到沙鹿童綜合救治，情況相當危急，當時在加護病房搶救2個多月，後轉到普通病房治療，住院長達半年，期間腦部清創、顱骨重建、顏骨重建、手臂、鎖骨、腳踝骨復位以及顏面整形手術，陸續輸血液逾4500cc…，當時還在就讀大學的他守在病榻，每每希望可以代替母親受苦，幸母親在各方搶救上度過難關。
在急需用血關頭，他聽聞護理人員提到，家族有捐血者列為優先用血，於是起心動念要加入捐血行列，爾後母親終能出院，他也發願一旦自己有能力後一定要辦捐血活動。
9年前他還在做保險業務時，就號召三五好友一起在家樂福量販店舉辦捐血活動，約3到4個月就會舉辦一次，去年3月他開設了維客多咖啡烘焙，開始將活動移師咖啡店，並提供拿鐵咖啡兌換券和50麵包抵用券送給捐血人，每三個月舉辦一次的捐血活動，參與的民眾也愈來愈多，去年一年累積破千袋血液；陳珀嵩說，陳珀嵩說，如今時間一到不少捐血人揪團來咖啡廳報到。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。