為母報恩，咖啡廳變捐血棧

陳珀嵩（左三）９年前開始辦捐血活動。（馮惠宜翻攝）

咖啡廳老闆陳珀嵩每三個月定期在店裏舉辦捐血活動，去年一整年募集超過一千袋血液，日前獲台中捐血中心表揚。（馮惠宜攝）

位於南投市集賢路的維克多咖啡WakeDo Cafe，約每三個月就會舉辦捐血活動，9年下來已培養了一群熱血兄弟，定期來這報到，老闆陳珀嵩日前接受台中捐血中心表揚，他說，20年前母親車禍曾輸血4500CC，當時他就發願只要有能力一定辦捐血活動，早期在南投家樂福廣場舉辦，去年開店後，捐血活動成為咖啡廳每3個月一次例行活動。

陳珀嵩熱心募血的善行，被咖啡廳熟客讚譽將咖啡廳變捐血站，憶起「第一次」陳珀嵩說，20年母親車禍嚴重，從竹山秀傳轉診到沙鹿童綜合救治，情況相當危急，當時在加護病房搶救2個多月，後轉到普通病房治療，住院長達半年，期間腦部清創、顱骨重建、顏骨重建、手臂、鎖骨、腳踝骨復位以及顏面整形手術，陸續輸血液逾4500cc…，當時還在就讀大學的他守在病榻，每每希望可以代替母親受苦，幸母親在各方搶救上度過難關。

在急需用血關頭，他聽聞護理人員提到，家族有捐血者列為優先用血，於是起心動念要加入捐血行列，爾後母親終能出院，他也發願一旦自己有能力後一定要辦捐血活動。

9年前他還在做保險業務時，就號召三五好友一起在家樂福量販店舉辦捐血活動，約3到4個月就會舉辦一次，去年3月他開設了維客多咖啡烘焙，開始將活動移師咖啡店，並提供拿鐵咖啡兌換券和50麵包抵用券送給捐血人，每三個月舉辦一次的捐血活動，參與的民眾也愈來愈多，去年一年累積破千袋血液；陳珀嵩說，陳珀嵩說，如今時間一到不少捐血人揪團來咖啡廳報到。

(中時)