陸學者嚴安林：兩岸由「冷和」朝「對抗」演變趨勢

淡江大學國際事務學院與上海國際問題研究院22日共同舉辦「第21屆世界新格局與兩岸關係」學術研討會，兩岸學者對蔡政府執政一週年兩岸關係提出想法。大陸學者嚴安林表示，兩岸從過去八年的「熱交往」轉向「冷和平」、「新對立」，甚至出現向「對抗」演變的趨勢；他並稱，兩岸所面臨的癥結在蔡政府的兩岸政策，今年是否好轉仍取決蔡當局，但總體看來似難有根本性好轉。

上海國際問題研究院副院長嚴安林表示，兩岸關係和平發展遇到嚴峻挑戰，他在開幕致詞以這次研討會舉辦為例，來台手續問題較過去複雜，深刻感受兩岸情勢的困難。

嚴安林說，目前兩岸關係呈現幾項特徵：兩岸交流呈現「民間性」，即「民間動、官方停」、「民間熱、官方冷」。其二是兩岸交流呈現較大的「生命力」，這是兩岸發展的現階段動力。其三是國共政黨交流依然發揮兩岸關係前行的引領作用。

而520將屆，兩岸各界都對蔡政府是否產出兩岸新論述高度關注，淡大外交與國際關係學系榮譽教授陳一新說，蔡政府一年以來少部分論述被大陸理解成善意，但文字上的變化只是其次，心態是否改變，才是北京觀察蔡政府兩岸立場的核心。另外，大陸海協會會長陳德銘日前拋出「一國分治」，陳一新表示，由於核心還是要蔡英文承認「一個中國」，要蔡政府接受恐怕還有困難。

第70屆世界衛生大會（WHA）將於5月22日在瑞士日內瓦舉行，淡大中國大陸研究所助理教授陳建甫表示，ＷHA接近520，對兩岸是尷尬時間，若我參與WHA被阻，國內社會必當反彈，因此他不認為蔡會釋放橄欖枝；當然，若大陸給台灣善意，相信蔡會有回應。但近日李明哲案又增添變數，因此陳建甫認為，蔡週年演說八成會關注如年金改革問題，兩岸將不是焦點。

(旺報)