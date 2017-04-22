天母名餐廳老外總監歧視台灣客「不配喝好紅酒」
天母忠誠路上一家號稱「榮獲世界最佳廚師殊榮的主廚與團隊，以及義大利知名建築師」打造的餐廳，雖然仍在試營運，但生意火紅。但臉書「爆料公社」今有一位常客貼文，該店義大利總監向員工稱「她不配喝好的紅酒，她的朋友也是!」不准員工上好紅酒給他們，且在結帳時超收紅酒費，當下被發現也未退款，並且開除了告知她此事的員工。此事引發網友眾怒，湧入該店粉絲頁留言「在台灣歧視台灣人，有沒有搞錯！」
網友Elsa今在「爆料公社」貼文，指4月11日晚上她去了常去的天母名店用餐，該店家強調是原汁原味的義大利餐廳！最有名的英國女王燉飯非常美味。11日當天遇到天母知名劉媽媽抄手夫妻帶著台南著名海佬先生老闆夫婦及兒子用餐。
Elsa表示，因為常去劉媽媽抄手用餐，因此特別去拜託只會說英文的店內營運總監Fabio拿二瓶好酒去朋友的餐桌她買單。豈料，結帳時店裡常服務她的小男生Henry叫住她表示他下班了有話要說。脫下制服後，Henry以一個台灣人的立場告知，剛剛營運總監Fabil在二樓外場不准他拿好的酒給我，用英文說：She does not deserve to drink any good red wine ,her friend is also.(她不配喝好的紅酒、她的朋友也是!只要開一瓶酒送給她的朋友即可!)
憤怒的Elsa當場與營運總監Fabio對質，並發現明明店家只有開一瓶紅酒給她朋友，卻收了她的紅酒5百元、朋友的930元二瓶的錢。對於多超收一瓶930元，店家當下被揭穿也並未立即退費，且當下台灣人副理也來了，堅持全程都只用英文溝通，並狡辯否認他們的團隊不會這麼做。即使Elsa跟友人請她在台灣請用國語回答，副理仍堅持使用英文。
數日後，店家退刷多收的930元紅酒費，但對於被店家說不配喝千元紅酒，Elsa感到十分生氣，但更生氣的是事後告知他們的店員Henry被開除。Elsa說，這個年輕的孩子被主管批評時回了一句話「我們是台灣人！我們的常客被歧視了，不該挺身而出嗎？Elsa姐對我很好、我看到朋友被歧視⋯⋯下班告訴她實話有錯嗎？」
憤怒的網友也紛紛湧入該店家粉絲頁以及在Elsa貼文下留言「在台灣歧視台灣人，有沒有搞錯！回你們的國家！台灣不歡迎你們！」、「英文不好不能去吃，因為會被多灌水哦！而且在店家的眼裡，台灣人不配喝好的紅酒跟料理」、「歧視台灣人，那麼你也不配在台灣開店賺台灣人的錢！」、「 可惡，這是白人歧視我們黃種人嗎？」、「種族歧視+灌水消費+不誠實」、「在台灣開店要說中文吧?什麼鬼東西」、「抵制不去、讓它倒！」、「讓這家餐廳紅回義大利...!!!」
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範