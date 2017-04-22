地球日千人捲袖淨灘，賴清德籲企業認養海岸

台南市環境保護局今天在安平區觀夕平台、水鳥公園及南區黃金海岸等3個地點同步舉辦422臺南市地球日春季淨灘。（洪榮志攝）

台南市政府環境保護局今天在安平區觀夕平台、水鳥公園及南區黃金海岸等3個地點同步舉辦422臺南市地球日春季淨灘，共有35個單位團體參與此次422地球日淨灘活動，市府所屬機關及相關單位、民間社團、企業團體、社區環保志義工也有3200人響應。儘管海邊風浪大，但大夥卻不畏寒風彎腰撿拾沙灘上的垃圾，經過2小時淨灘共清除5公噸廢棄物。

市長賴清德也特地到場慰勞參與淨灘民眾的辛勞，他表示，台南市的海岸線長達62公里，為讓民眾推有舒適乾淨的海岸旅遊休憩地，除了政府機關加強維護，民間企業、團體亦熱情響應，目前己有璨揚實業、南茂科技、奇美實業、福智佛教基金會台南分苑等25個企業團體認養海灘，認養長度達10.5公里，未來希望有更多的企業團體加入認養行列，發揮民間力量共同維護美麗整潔的海岸。

環保署空保處副處長謝炳輝也代表環保署至本市參加淨灘，並與賴清德一同至沙灘及防風林撿拾，與現場民眾身體力行愛地球。

環保局表示，今天參與淨灘的有玉山寶光聖堂、晶元光電、台灣富士離合器、福智佛教基金會、聯華電子等單位；其中朝興啟能中心一群不畏身體有行動上的不便的朋友，也一起來參加這次的淨灘，帶隊的黃先生說，每次帶這些老小朋友來淨灘，他們都非常的開心，覺得幫忙清理沙灘，很有成就感；更不乏有媽媽帶著小朋友一起來淨灘，一位岳媽媽說讓小朋友從小就知道要保護環境愛護地球。

環保局統計，此次清除的廢棄物以竹木最多達3.5公噸；其中可回收廢棄物重約1.5公噸，以玻璃瓶計0.8公噸最多。環保局還依例舉行撿拾廢棄物秤重比賽，結果由玉山寶光聖堂、台積電、璨揚企業獲得前3名，各頒贈當季水果禮盒鼓勵。

此外，環保局也與大港社區另在鹽水溪出海口灘地舉辦「低碳X永續、創造幸福地球」活動，邀請中華醫事科大、荒野保護協會、台南市野鳥協會、台江國家公園管理處、台積電、TOYOTA、臺南大學、文賢國中、大港國小、賢北國小、西門國小、新光國小、水環境守護志工隊及鹽水溪溪畔社區民眾400多人淨灘，並配合鳥類及植物的生態導覽解說及低碳攤位宣導，讓民眾認識環境議題。

(中時)