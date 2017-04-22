MLB》掃10安對手又3失誤 洋基卻輸海盜

洋基攻勢不順，敲10安、對手又送3失誤，仍不敵海盜。(美聯社)

「沙胖」沙巴西亞今年甩開低潮，開季至今頻繳好投、斬獲2連勝，不過22日他對戰海盜卻碰上麻煩，開賽前兩局就挨莫瑟(Jordy Mercer)和貝爾(Josh Bell)的全壘打失4分，加上洋基攻勢不順，10支安打、海盜還出現3次失誤，卻只得到3分，最終3比6不敵海盜吞敗。

沙胖本季前3場出賽，18.1局投球中僅3分責失，展現不錯的狀況。但此次第4度登板，開賽投第2球就遭海盜開路先鋒莫瑟轟出首局首打席陽春炮；沙胖挨轟後仍未找回狀態，又接連挨兩支安打，讓海盜進占得點圈，接著弗瑞斯(David Freese)適時補上安打，助海盜再下一成取得2比0領先。

但沙胖的考驗還沒完，2上面對7到9棒，先被J.歐蘇納(Jose Osuna)擊出三壘安打，8棒的貝爾更毫不留情，用一發中外野2分炮重擊沙胖。隨後沙胖才宛如大夢初醒般，總算找回狀態，第3到第5局未再失掉分數。

而洋基此役敲出10安，比海盜還多2安，為何會輸球？關鍵就是缺少適時一擊，喬志打擊留下6個殘壘，是主因之一。面對海盜先發葛拉斯諾(Tyler Glasnow)，先是1上2出局後連兩安進占得分圈，喬志(Aaron Judge)卻遭三振。接著3上一壘有人時，海德利(Chase Headley)敲二壘安打進帳1分後，又攻上二三壘。

眼見情勢大好，但喬志此時打出三壘滾地球，海德利試圖搶分，卻硬生在本壘前遭觸殺；接著柏德(Greg Bird)遭三振，讓葛拉斯諾僅失1分收場。接著洋基雖在5上靠哈里生(Josh Harrison)火車過山洞的失誤進帳2分，隨後第8、第9局也都攻上得點圈，但未有球員挺身建功，1分未得。

洋基打線熄火，守備卻出包。7上中繼的沃倫(Adam Warren)2出局後，讓麥卡勤打出二壘飛球，二壘手卡斯楚(Starlin Castro)到定位卻漏接，讓海盜再進帳1分。緊急上陣止血的雷尼(Tommy Layne)面對弗瑞斯又被敲安，讓洋基失掉第6分。攻守兩端都失利，終場就以3分之差敗給海盜。

(中時電子報)