NBA》韋少連兩場大三元 雷霆驚險射落火箭
儘管韋斯布魯克最後關頭意外4罰2中，差點搞砸快要到手的勝利，雷霆仍靠他摘32分、13籃板與11助攻的連2場大三元演出，最後以115比113氣走火箭，仍居1勝2敗落後的雷霆，24日凌晨3點30分續在主場進行第4戰。
打到讀秒階段，雙方戰局更形緊張，哈登最後52.7秒投進追平三分球，不過雷霆中鋒亞當斯馬上放進兩分球，幫助雷霆重新超前，哈登再次搶投三分不進，不過韋斯布魯克最後9.5秒兩罰中1，仍給火箭最後追平機會。
雷霆選擇馬上故意犯規，不給火箭三分追平機會，哈登最後8.8秒兩罰俱中，接著換成韋少罰球，這次他竟然又是兩罰進1，哈登1個人帶球過半場，然後在三分線外出手，這球彈框而出，雷霆總算確定驚險贏球。
除了韋少幾乎「正常」發揮的大三元演出，雷霆22日得以贏球另1關鍵是，隊友總算提供韋少足夠支援火力，季中才從公牛交易過來的泰吉布生，貢獻全隊次高的20分，歐拉迪波與安卓羅伯生各有12分，坎特10分。
火箭以「大鬍子」哈登44分最高，但他也出現7失誤，路易斯威廉斯也有22分，萊恩安德生18分、6籃板，艾瑞克戈登12分，火箭擅長的三分球攻勢，到了客場似乎稍有熄火跡象，全場三分球投35中10，命中率僅2成86。
(中時電子報)
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