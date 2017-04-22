106年全中運彰化登場 副市長林依瑩授旗勉再創佳績
106年全國中等學校運動會，今日晚間將在彰化縣立體育館登場，台中市代表隊共1,466人，將與來自全國的好手角逐17項競賽錦標。副市長林依瑩上午授旗給代表隊，祝福選手旗開得勝，也致贈加菜金，勉勵大家展現平日練習成果，再創佳績。
全中運授旗儀式今日在台灣大道市政大樓舉行，包括副市長林依瑩、市府教育局副局長劉火欽、運動局長王慶堂、體育總會秘書長楊永昌、多位校長等人共同為選手們加油打氣。
林依瑩表示，去年全中運，台中獲得60面金牌、50面銀牌、51面銅牌的好成績，並且有7項、10人次破大會紀錄，更有8所學校勇奪團體總錦標第一名，總獎牌數全國第三，這種突出表現是大家一點一滴的努力堆砌而成，有信心今年比賽再創佳績，勉勵代表隊選手牢記教練平時教導，發揮累積的實力，盡情展現自我、挑戰自我。
林依瑩說，台中市承辦明年全中運，後年也將主辦東亞青年運動會，市府除了積極建設各場館、國民運動中心，並充實設備，也鼓勵各國小成立運動社團，並給予偏遠學校經費補助，推廣普及化運動，培訓基層選手，她肯定各校師長及教練辛勞的付出，盼持續營造台中成為「健康城市、運動首都」，也將台中推展至國際。
教育局表示，台中市代表隊由79所公私立國高中職、共1,466人組成，其中包括隊員1072人，以及各校職員、團本部職員394人，將與來自全國各地的菁英選手共同角逐田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、柔道、跆拳道、空手道、舉重、射箭、射擊、角力、拳擊、武術及木球等17項競賽錦標。
106年全中運大會開幕典禮將於今晚在彰化縣立體育館舉行，27日賽事閉幕，相關資訊可至全中運官網查詢。
(中時)
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