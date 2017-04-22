關懷東非糧荒，展望會南部地區核心志工為愛飢餓

關懷東非糧荒，世界展望會盼更多志工加入。（洪榮志攝）

今天是世界地球日，但非洲東部卻有超過2200萬人面臨生存危機，急需糧食救援。為籌備即將在暑假所舉辦的飢餓勇士大會師，台灣世界展望會台南、高雄及屏東約30位核心志工，今日齊聚台南進行訓練，帶著熱血與愛心，投入飢餓三十人道救援行動，更為遭受糧荒的飢餓兒童祈福，並盼望有更多青年學子及愛心民眾付出關懷與行動，搶救最脆弱的兒童、重獲生機。

第28屆飢餓三十已於3月份正式開跑，以「齊飢再造奇蹟」為主題，今年將再度募集全台愛心，投入關懷國外糧食保障、難民援助、脆弱國家援助，及國內特殊景況、急難家庭救助及高風險家庭關懷等工作。尤其近日東非糧荒的情況日趨嚴重，因乾旱、衝突、政府治理不佳等多重因素，衣索比亞、索馬利亞、南蘇丹及肯亞進入最緊急狀態，飢餓三十人道救援行動，急需愛心注入，刻不容緩。

展望會表示，今年7月15及16日，飢餓三十勇士大會師即將於彰化、高雄、花蓮等3地同步舉辦，高雄場次志工需求約1000人次，目前約有300位志工報名。為了帶領眾多的志工們，展望會嘉義、台南、高雄及屏東辦公室志工隊已經如火如荼展開密集訓練課程，透過開會、課程及實地演練，希望帶領1千名的志工伙伴們，在飢餓三十大會師中，盡情揮灑愛心、留下美好與感動。

展望會南區辦事處主任陳雅玲指出，身為地球上的一份子，所有世界上正在發生的事都與我們息息相關，台灣世界展望會在衣索比亞、南蘇丹、索馬利亞、肯亞進行的糧食援助、營養治療、物資發放、生計、水資源暨衛生等服務工作，幫助面臨飢餓的兒童及人民獲得生存盼望，並透過飢餓三十行動，邀請愛心志工及青年學子以實際體驗行動，關懷國內外弱勢兒童，更邀請愛心民眾響應飢餓三十人道救援行動，為東非目前正遭受糧荒侵襲的國家終結飢餓，再創台灣愛心奇蹟。愛心專線：(06)221-5800分機10。

(中時)